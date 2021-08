Capital aplica 2ª dose da vacina contra covid-19 neste sábado

A cidade de São Paulo está promovendo neste sábado (dia 7) um mutirão de busca ativa das pessoas que estão elegíveis para tomar a segunda dose da vacina contra a covid-19. O objetivo é imunizar aqueles que não voltaram aos postos para completar o esquema vacinal.

Leia também:

Prefeitura de São Paulo torna obrigatória a vacinação contra covid-19 para servidores e funcionários públicos

Boxeador Hebert Conceição derrota ucraniano e é campeão olímpico em Tóquio

Isaquias ganha medalha de ouro na canoagem velocidade e completa sua coleção

Estão em operação as 468 UBSs (Unidades Básicas de Saúde), que operam das 8h às 17h, e as 82 AMAs/UBSs Integradas, com funcionamento das 7h às 19h.

Veja aqui a lista com os endereços das UBSs

Veja aqui a lista com os endereços das AMA/UBS Integradas

Sem aglomeração

A Secretaria Municipal de Saúde indica o uso do site De Olho na Fila para evitar aglomerações nos postos de vacinação. O serviço mostra, em tempo real, como está a movimentação de pessoas no local, bem como os imunizantes disponíveis para a segunda dose.

Lembrando que a D2 precisa ser do mesmo fabricante da D1 e é necessário levar o comprovante da primeira dose agiliza o processo.

Novas datas

Na segunda-feira (dia 9), a Prefeitura fará uma repescagem para a faixa de 25 anos e segunda dose. Na terça-feira (dia 10) e quarta-feira (dia 11), serão vacinadas as pessoas a partir de 24 anos. Na quinta-feira (dia 12), será a vez de quem tem 23; na sexta-feira (dia 13), 22 anos; e no sábado (dia 14), 21 anos.

Veja abaixo o cronograma completo: