Taxa de ocupação para leitos de UTI Covid está abaixo dos 40%, diz Capital

A cidade de São Paulo registrou na última quarta-feira (dia 4) ocupação de 38% dos leitos exclusivos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para covid-19, informou hoje a Prefeitura. A taxa é a menor registrada desde novembro de 2020.

A Capital conta hoje com 1.147 leitos de UTI para pacientes com covid-19. Em junho, a rede hospitalar municipal chegou a operar com 1.445 leitos dessa modalidade, maior número já registrado no município.

Leia também:

Covid-19: São Paulo vacina grupo com 26 anos

Covid-19: Governo de SP suspende vacinação de adolescentes até regularização de doses da Pfizer

Marinha publica edital de concurso público com 40 vagas para auxiliar de praças

Durante a pandemia a Secretaria Municipal da Saúde entregou nove unidades hospitalares: Brasilândia, Bela Vista, Guarapiranga, Capela do Socorro, Santo Amaro, Sorocabana, Brigadeiro, Cantareira e Lydia Storópolli. Também foi construído um anexo no Hospital Municipal Dr. Moysés Deutsch (M’Boi Mirim).

Vacinação em São Paulo

A cidade de São Paulo começa nesta quinta-feira a imunização contra covid-19 do grupo formado por pessoas com 26 anos, público estimado em 146,5 mil pessoas.

Seguindo calendário de vacinação da Prefeitura, nesta sexta-feira será a vez das pessoas com 25 anos procurarem os postos de saúde para se vacinarem.

A cidade de São Paulo começa nesta quinta-feira a imunização contra covid-19 do grupo formado por pessoas com 26 anos, público estimado em 146,5 mil pessoas.

Seguindo calendário de vacinação da Prefeitura, nesta sexta-feira será a vez das pessoas com 25 anos procurarem os postos de saúde para se vacinarem.