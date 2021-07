Perdeu a carteira de vacinação contra a covid-19? Saiba o que fazer

Para muitos paulistanos, está chegando a hora de retornar aos postos para completar o esquema vacinal contra a covid-19. Mas o que o cidadão deve fazer caso tenha perdido a carteira que confirma o recebimento da primeira dose?

Calma: ninguém ficará sem receber o imunizante por esse motivo. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, é importante lembrar que o comprovante de vacinação, além da versão impressa, pode ser acessado na versão digital.

“Quem perdeu o comprovante impresso tem como opção a versão digital no aplicativo Poupatempo Digital. No app estão disponíveis três funcionalidades quanto à vacinação contra a covid-19: o pré-cadastro, a carteira de vacinação digital e a validação do certificado de vacinação”, informou a Pasta, em nota.

A carteira de vacinação digital pode ser acessada pelo celular e traz informações sobre as doses, data da vacinação, o profissional vacinador, nome e registro do local, fabricante e o número do lote da vacina aplicada.

Pelo aplicativo é possível baixar e fazer a impressão da carteira digital, caso seja necessário. Ela já vem com um QR Code, que comprova os dados do cidadão.

Ainda de acordo com a secretaria, a carteirinha digital de vacinação contra covid-19 já teve 650 mil acessos pelo app do Poupatempo.

Plastificar para conservar e não perder. Pode?

Não. O PEI (Plano Estadual de Imunização) orienta que a carteira de vacinação contra a covid-19 não seja plastificada, assim como ocorre com RG e CNH.

Vale lembrar que, após a conclusão do esquema vacina, o ideal é que o comprovante seja mantido em local seguro.