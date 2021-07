Youtuber é presa por autoridades de Cuba durante entrevista à TV espanhola

A youtuber Dina Stars foi presa pelas autoridades de Cuba enquanto concedia uma entrevista a um canal de televisão espanhol.

Agentes enviados pelo regime de Miguel Díaz-Canel chegaram à casa de Dina enquanto ela falava com os jornalistas. “Eu responsabilizo o governo por qualquer coisa que me possa acontecer. Tenho que ir”, disse a jovem antes de partir.

A situação causou espanto. “Vão te prender?”, perguntou a âncora. “Não sei, me disseram que os acompanhasse”, respondeu Dina.

Imagens mostraram o que parecia ser a jovem sendo acompanhada por dois agentes para dentro de uma viatura.

Antes do início da entrevista, a influenciadora havia escrito em sua conta no Twitter que recebeu um ligação de pessoas do Ministério do Interior que a chamaram para uma reunião. “Eu disse que não, eles disseram que iam me intimar. Assim que a intimação chegar, estarei de cabeça erguida, não tenho nada a esconder. Mantenho-os informados.”

Dina Stars conta com mais de 30 mil inscritos em sua canal. No momento da interrupção, ela falava sobre os protestos em Cuba, motivados pelo agravamento da pandemia da covid-19 e pela situação econômica, a pior em três décadas.