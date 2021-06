Quina de São João recebe apostas até sábado

Os apostadores interessados em tentar a sorte na Quina de São João devem correr. As apostas serão aceitas até 19h do próximo sábado, quando será efetuado o sorteio da loteria.

O prêmio deste ano da edição especial da Quina não vai decepcionar nenhum dos jogadores de plantão. Quem conseguir antecipar as cinco dezenas que serão sorteadas no sábado vai levar para casa um dos maiores prêmios deste ano, estimado em R$ 190 milhões.

É tanto dinheiro que se um único apostador ganhasse a bolada e resolvesse aplicar tudo na poupança, um dos investimentos com menor remuneração do mercado, ele ainda levaria para casa mensalmente a quantia de R$ 383 mil.

Ao contrário das demais loterias, a Quina de São João não acumula. Se nenhum apostador acertar as cinco dezenas, o prêmio será dado para quem acertar quatro e daí por diante.

Quem quiser tentar turbinar a sorte pode optar por preencher mais do que cinco números no volante. É possível escolher até 15 números, mas o preço da aposta, que parte de R$ 2, pode chegar a até R$ 6.006,00.

As apostas podem ser feitas nos volantes específicos ou nos de concursos regulares em qualquer lotérica do país, no aplicativo Loterias Caixa e no portal Loterias Caixa.

O sorteio será realizado no sábado, a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

O Metro World News acompanha o sorteio e publica o resultado em seu site e nas redes sociais em tempo real.