Poupatempo consolida atendimento digital

O Poupatempo, projeto paulista que reúne uma série de serviços públicos, passou meses fechado durante a pandemia e precisou correr para adaptar seu atendimento à internet. E mais que um plano temporário, porém, a digitalização se provou o caminho para facilitar a vida do cidadão, que não mais precisa sair de casa para renovar documentos ou solicitar segunda via de certidões e pagamentos.

Só no mês passado, o Poupatempo Digital realizou 2,4 milhões de atendimentos – o que equivale a 45% do serviço virtual prestado em todo o ano de 2020. De janeiro a maio, quatro a cada cinco pedidos feitos pelos paulistas foi digital.

“Nosso trabalho é para que cada vez mais os serviços que eram presenciais possam migrar para o digital. Num posto presencial, o cidadão faz 162 serviços. No digital, temos quase 140”, afirma o diretor da Prodesp (Companhia estadual de Processamento de Dados), Murilo Macedo.

No momento, o atendimento presencial segue obrigatório para apenas alguns serviços, como nova via de RG com alteração de dados e prova teórica para CNH (Carteira Nacional de Habilitação). A orientação é buscar os canais digitais ou, em último caso, usar os totens de autoatendimento nos postos com a ajuda de funcionários.