Lotofácil paga R$ 1,5 milhão nesta segunda-feira

O apostador que acertar as quinze dezenas sorteadas pela Lotofácil nesta segunda-feira vai levar para casa um prêmio de R$ 1,5 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

As apostas podem ser feitas até 19h nas agências lotéricas ou pelo canal eletrônico Loterias Caixa, desde que apostador seja maior de 18 anos. A aposta simples custa R$ 2,50, mas o jogador, se quiser, pode optar por preencher até 20 números no volante, aumentando muito as chances de levar o dinheiro para casa. No entanto, o preço da aposta sobe consideravelmente, de R$ 2,50, para até R$ 38.760,00.

O sorteio é sempre realizado a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, que fica no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

SORTEIO ANTERIOR

No sorteio de sábado, cinco apostadores dividiram o prêmio principal da Lotofácil e cada um deles levou para casa R$ 1.276.104,49.

As apostas vencedoras eram das cidades de Mucuge, na Bahia, Fortaleza, no Ceará, Uruaçu, em Goiás, Osasco, e Capital, em São Paulo.

Além dos cinco sortudos, a Lotofácil pagou ainda prêmios para apostadores que acertaram 14 e 13 números do sorteio. No primeiro caso, foram 571 apostas, e cada uma delas ganhou R$ 1.249,04. No segundo, 16.713 apostas levaram para casa R$ 25 cada.

Super Sete paga R$ 2,9 milhões nesta segunda-feira

A Super Sete continua sua trajetória de sorteios acumulados e nesta segunda-feira vai pagar R$ 2,9 milhões para o apostador que acertar as sete dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

O sorteio da Super Sete é realizado a partir das 15h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. As apostas podem ser feitas até momentos antes ao sorteio. A aposta simples custa R$ 2,50.

O último sorteio da loteria foi realizado na sexta-feira, quando ninguém levou o prêmio principal, mas uma única aposta acertou seis dos sete números sorteados e faturou R$ 42.386,54.

Cinquenta e oito apostas acertaram cinco números e cada uma delas levou para casa R$ 1.044,00. A Super Sete pagou ainda R$ 57,01 para 1.062 apostas que acertaram apenas quatro números.

Os números sorteados na sexta-feira foram:

4, 0, 1, 9, 6, 7, 9