CPI da Covid já tem em mãos 700 documentos do Itamaraty

Requisitado pela CPI da Covid-19, o Ministério das Relações Exteriores foi obrigado a entregar mais de duas mil páginas de documentos sobre a reação do governo federal diante da pandemia da covid-19 no Brasil. As informações são do colunista Jamil Chade, da BandNews TV.

Ao todo, o Itamaraty entregou 700 documentos aos senadores. Entre eles, telegramas entre o ministério e os diferentes postos diplomáticos do Brasil pelo mundo. Documentos internos do próprio Itamaraty, com instruções, também foram submetidos.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Antes dos documentos saírem do Itamaraty para a CPI, todos eles foram classificados como sigilosos, mesmo aqueles que não teriam motivo para tal. Agora, a comissão quer levantar esse sigilo para poder consultar e ter acesso a informações.

No entanto, alguns dos documentos, de fato, são confidenciais por tratarem de interesses delicados do estado brasileiro. A abertura integral dos documentos poderia afetar relações internacionais do Brasil.