Hospitais abrem vagas de emprego em São Paulo

A pandemia do novo coronavírus fez com quem que as contratações na área da saúde crescem consideravelmente. Para se ter uma ideia, segundo levantamento feito pela Catho, site de classificados de vagas de empregos, a procura por profissionais do setor apresentou crescimento de mais de 700% em 2020 em comparação com o ano anterior.

Profissões como fisioterapeuta hospitalar e respiratório se tornaram protagonistas da luta contra a Covid-19, e a abertura de vagas para esses cargos subiu 725% e 716%, respectivamente, ainda de acordo com o estudo.

Indo ao encontro da pesquisa, o Hospital Sírio-Libanês anunciou diversas vagas para profissionais de diferentes funções em São Paulo. Dentre as oportunidades estão:

Assistente de Atendimento;

Enfermeiro(a) Pleno Hospital Dia – Temporário;

Psicólogo(a) Pleno- Saúde Corporativa;

Enfermeiro Desfecho Clínico – Temporário;

Estágio em Radiologia;

Líder Atenção Primária;

Nutricionista Clínica(o);

Assistente Administrativo;

Coordenador de Atendimento.

Entre os benefícios oferecidos estão convênio médico, assistência odontológica, refeitório, auxílio farmácia, vale alimentação e vale transporte.

Para se inscrever, os candidatos devem acessar o site, ler atentamente todas as informações referentes à vaga desejada e cadastrar o currículo atualizado.

O Hospital São Camilo também está com 14 vagas de emprego para diferentes funções em São Paulo. Dentre os cargos disponíveis estão:

Copeiro Hospitalar;

Auxiliar de Nutrição;

Auxiliar de Atendimento Hospitalar;

Médico do Trabalho;

Assistente Contábil;

Técnico de Enfermagem – exclusivo para PCD;

Analista de Contas a Receber Jr;

Fisioterapeuta – exclusivo para PCD;

Técnico de Enfermagem Oncologia;

Biomédico Laboratório;

Técnico de Laboratório;

Coordenador de Manutenção;

Telefonista – exclusivo para PCD;

Operador de CFTV – exclusivo para PCD.

A empresa oferece convênio médico, auxílio creche, vale alimentação, vale transporte e restaurante interno.

Alguma das vagas chamou a sua atenção? Acesse o link e cadastre seu currículo. Boa sorte!

Currículo: fundamental em qualquer área

Um bom currículo sempre abre portas, seja na área da saúde ou em qualquer outra. É ele quem, em um primeiro momento, diferencia um candidato dos demais.

Confira abaixo dicas de quais informações não esquecer para chamar a atenção dos recrutadores e garantir uma primeira entrevista:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.