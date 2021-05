Mega-Sena: prêmio milionário continua à espera de um ganhador

Ninguém, mais uma vez, acertou as seis dezenas da Mega-Sena no sorteio realizado neste sábado e o prêmio continua subindo. O próximo sorteio será na quarta-feira e quem ousar desafiar a sorte pode levar para casa um caminhão de dinheiro, R$ 40 milhões.

Os números sorteados neste sábado foram:

03, 19, 25, 44, 46, 57

Se nenhum apostador fez a Mega, 128 acertaram a quina e cada um deles levou pra casa a bagatela de R$ 28.213,14.

Não foi por falta de apostadores que a Mega-Sena não saiu. Só os acertadores da quadra já somam 7.636 apostas. Todos eles ganharam prêmios individuais de R$ 675,61.

Dupla Sena também acumulou

A Dupla Sena também não teve ganhadores neste sábado, nem no primeiro nem no segundo sorteio, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

O próximo sorteio será na terça-feira e o prêmio para quem acertar as seis dezenas em um dos dois sorteios será de R$ 2,3 milhões.

Os números sorteados para a Dupla Sena neste sábado são:

1º sorteio

26 – 28 – 36 – 37 – 41 – 43

2º sorteio

01 – 19 – 28 – 39 – 41 – 49