Vídeo mostra momento em que varanda superlotada desaba e deixa vários feridos

Uma festa superlotada em um momento em que sequer deveria ser permitido fazer festas acabou em um grave acidente no qual pelo menos 12 pessoas ficaram feridas, duas delas em estado critico, no último sábado.

Um vídeo de segurança gravou o exato momento em que uma varanda que se projeta da casa de frente para o mar desabou com mais de 15 pessoas de uma altura de 4,5 metros.

A casa fica em Malibu, na Califórnia, e a varanda ruiu com o peso excessivo sobre a costa de pedras. As imagens do vídeo mostram o local completamente tomado pelos festeiros da região.

Um forte estalo é ouvido momentos antes do desastre e depois as pessoas gritando, enquanto caíam, desesperadas.

O dono da casa disse que alugou o local para um grupo de seis jovens para o fim de semana, mas depois foi informado que havia uma grande festa no local com mais de 30 pessoas.

Foto: Reprodução

Pelo menos doze pessoas ficaram feridas, seis delas tiveram que ser levadas para o hospital, duas em estado crítico. (Com informações do Metro UK)