O prefeito Bruno Covas (PSDB) anunciou neste domingo em suas redes sociais que vai se licenciar do cargo por 30 dias para continuar o tratamento do câncer que foi diagnosticado em seu sistema digestivo.

Com o afastamento de Covas, o vice-prefeito Ricardo Nunes (MDB) assume a cadeira da gestão. O cargo deve ser oficializado assim que a Câmara Municipal de São Paulo dê a autorização.

De acordo com o médico que cuida do tratamento do prefeito, Covas deveria se internar ainda neste domingo para dar continuidade ao tratamento.

Obrigado a todos. O apoio e carinho que recebo é essencial para superar os desafios que venho enfrentando. Com força, foco e fé, venceremos. pic.twitter.com/0xXeBVT6RW — Bruno Covas (@brunocovas) May 2, 2021

No anúncio em seu Twitter, Covas disse que tem procurado enfrentar os desafios que a vida tem apresentado com fé e determinação. ”Nesse momento, com muita força e foco que preciso colocar na minha saúde, fica incompatível o exercício responsável de minhas funções como Prefeito de São Paulo, por isso, vou solicitar à Câmara de Vereadores uma licença do cargo pelo período de 30 dias, para me dedicar integralmente à minha recuperação”, disse.