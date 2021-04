Não para de crescer o valor do prêmio da Mega-Sena, que continua acumulando a cada sorteio. Nesta quarta-feira, não foi diferente, e agora quem conseguir desafiar a sorte neste sábado pode levar para casa um prêmio de R$ 34 milhões.

Setenta e seis pessoas sentiram aquele frio na barriga do “quase ganhei”. Eles acertaram cinco dos seis números que foram sorteados e cada um deles recebeu um prêmio de R$ 37.685,71.

A Mega-Sena pagou também aos apostadores que acertaram apenas 4 números a quantia de R$ 840,33.

Clique e veja os números que foram sorteados nesta quarta.

Dupla Sena tem sorteio básico de R$ 700 mil

Após acumular no seu último sorteio, no sábado, a Dupla Sena paga nesta quinta-feira um prêmio de R$ 700 mil para quem acertar as seis dezenas sorteadas no primeiro ou segundo sorteio.

No sábado, 299 pessoas fizeram a quadra no primeiro sorteio e ganharam R$ 36.613,67. Nove acertaram no segundo, e cada um deles ganhou R$ 3.661,37.

Os números sorteados no último sábado foram:

1º sorteio:

08 – 10 – 33 – 35 – 40 – 46

2º sorteio:

04, 25, 30, 37, 40, 42

Regras da Dupla Sena

Para jogar na Dupla Sena, o apostador deve escolher entre 6 a 15 números no volante entre os 50 disponíveis. O apostador ganha se acertar seis números no primeiro ou no segundo sorteio. A loteria paga prêmios também para quem acerta 3,4 ou 5 dezenas.

O apostador pode ainda escolher os números ou deixar que o sistema escolha para ele (Surpresinha) e, se preferir, concorrer com a mesma aposta por mais concursos consecutivos (Teimosinha).