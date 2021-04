O presidente nacional do PRTB, Levy Fidelix, morreu na noite da última sexta-feira (dia 23) em São Paulo, aos 69 anos.

Conhecido pelo projeto do “aerotrem” como meio de transporte público, Fidelix estava internado desde março em um hospital particular. A família não informou a causa da morte.

“É com profunda dor e pesar que o PRTB, por sua diretoria, comunica o falecimento do nosso líder, Fundador e Presidente Nacional, Levy Fidelix, ocorrida nesta data na cidade de São Paulo. Descanse em paz homem do Aerotrem!”, diz texto postado em suas redes sociais.

Fidelix concorreu a diversos cargos em mais de 10 eleições, mas nunca se elegeu.

O político era um dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e do vice-presidente Hamilton Mourão.

Fidelix deixa sua mulher e uma filha.