A Luandre, consultoria de Recursos Humanos, divulgou na última quinta-feira (dia 22) oportunidades para atuar em laboratório em Sumaré, em São Paulo. Será que você se encaixa em alguma vaga?

A primeira é para técnico de laboratório. O profissional será responsável pelas análises através do preparo dos componentes e soluções químicas, conforme procedimentos pré-estabelecidos, a fim de enviar o material assertivo e com qualidade para posterior interpretação dos resultados.

A posição é efetiva e oferece remuneração de R$1.898,00. Como benefícios constam assistência médica, odontológica, participação nos lucros, vale transporte e refeitório.

Os interessados devem possuir Ensino Médio completo e ter assertividade e auto-organização.

Há também vaga para assistente de laboratório. Também efetiva, a oportunidade é para interpretar resultados das análises de óleo, líquido arrefecedor e diesel e pelo atendimento online e via telefone aos clientes, visando o esclarecimento de dúvidas e fornecimento de orientações.

O salário é R$ 2.579,00, com os mesmos benefícios da vaga anterior. É preciso ter Ensino Médio completo e cursos específicos em Mecânica, Mecatrônica ou Química. Saber realizar manutenção em máquinas, analisar óleo e ter inglês técnico também são solicitações. Como competências comportamentais, pede-se atenção aos detalhes, comunicação, trabalho em equipe, iniciativa e dinamismo.

Já para a vaga de auxiliar de laboratório, procura-se profissional para disponibilizar as amostras em tempo hábil para o processo de registro e análise e realizar o descarte adequado dos resíduos químicos gerados pelo

laboratório SOS.

Os rendimentos são no valor de R$1.470,00, com os mesmos benefícios. Os requisitos são os seguintes: ter Ensino Médio completo, atenção aos detalhes, senso de urgência. comprometimento e auto-organização.

Por fim, há vagas para auxiliar administrativo I e II. Entre as principais responsabilidades estão apoio em rotinas administrativas do setor, atendimento telefônico, gestão de e-mails e relacionamento com as demais área da empresa. Os contratados serão responsáveis ainda por alimentar de controles do setor. Também apoiarão a criação de requisições de contratações de itens do departamento, cadastro e acompanhamento de pagamento.

Uma das vagas pagar R$1.654,00 (I) e a outra R$1.898,00 (II). Ambas oferecem vale transporte e vale refeição.

A empresa pede Ensino Médio completo, conhecimento intermediário em Excel e, se possível, experiência com o sistema SAP e rotinas administrativas. É preciso ainda residir em Sumaré ou região.

Se interessou por alguma das vagas? Faça a inscrição aqui. Boa sorte!

Invista em um bom currículo

O currículo é o cartão de visitas do candidato. Por isso, invista seu tempo e esforço em sua elaboração. Quanto mais atrativo, maior a chance garantir uma primeira entrevista.

Confira a estrutura ideal de um currículo:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc).

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.