Agentes de saúde da cidade de São Paulo fazem uma busca ativa para encontrar as mais de 81 mil pessoas que deixaram de tomar a segunda dose da vacina contra a covid-19 na Capital. Segundo a SMS (Secretaria da Saúde), 81.062 pessoas não completaram a imunização.

Quem tomou a primeira dose da vacina precisa tomar a segunda para ficar protegido contra o vírus, tanto no caso de Coronavac, do Instituto Butantan, como no caso da vacina de Oxford/AstraZeneca, da Fiocruz.

Entre os motivos elencados para a ausência na segunda dose estão mudança de endereço, a espera por um acompanhante para ir ao local de vacinação e até mesmo um esquecimento.

Para fazer a busca, a SMS extrai do sistema Vacivida a relação de pessoas que ainda não receberam a segunda dose do imunizante e, a partir do cruzamento de informações entre o endereço do munícipe e a UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima dele, os agentes de saúde da unidade entram em contato com as pessoas para orientá-las sobre a importância da vacinação correta e verificar os motivos da abstenção.

Importante lembrar que o sistema VaciVida já faz a comunicação via celular quando chega a hora de tomar a segunda dose. O intervalo entre uma aplicação e outra é de 21 a 28 dias para a Coronavac e de 12 semanas ou 84 dias para a vacina da Oxford/AstraZeneca.

Relembre os locais onde é possível se vacinar na cidade de São Paulo:

468 Unidades Básicas de Saúde (UBS)

De segunda a sexta, das 7h às 19h.

Os endereços das unidades básicas de saúde podem ser acessados por esta lista ou pela ferramenta Busca Saúde.

AMAS/UBS Integradas

De segunda a sábado, inclusive feriados, das 7h às 19h.

Veja aqui a lista com os endereços dessas unidades.

Centros de Saúde – CS

1. CS Escola Barra Funda – Alexandre Vranjac – Av. Dr. Abrãao Ribeiro, 283 – Bom Retiro

Atendimento para vacinação: de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h

2. CS Escola Geraldo de Paula Souza – Av. Dr. Arnaldo, 925 – Sumaré

Atendimento para vacinação: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

3. CS Escola Samuel Barnsley Pessoa – Av. Vital Brasil, 1.490 – Butantã

Atendimento para vacinação: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

17 SAEs – Serviços de Atenção Especializada

De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Veja aqui a lista com os endereços dessas unidades.

Postos volantes e UBS com sistema drive-thru

Das 8h às 17h.

Veja aqui a lista com os endereços dessas unidades.

Postos drive-thru

Das 8h às 17h

Atenção: apenas para aplicação de primeira dose no grupo de pessoas com 64 anos ou mais e de grupos elegíveis

ARENA CORINTHIANS

Av. Miguel Ignácio, 2.492 Curi, Portão E4 – Itaquera

IGREJA BOAS NOVAS

Rua Marechal Mallet, 535 – Vila Prudente

AUTÓDROMO DE INTERLAGOS

Rua Jacinto Júlio, altura do nº 589, portão 9, entrada KRF – Interlagos

CLUBE HEBRAICA

Rua Ibiapinópolis, 781 (parte superior do Clube) – Pinheiros

MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA

Rua Tagipuru, 500 (referência Portão 2) – Barra Funda

ESTÁDIO DO MORUMBI (atividade suspensa nesta sexta-feira devido a jogo do Campeonato Paulista)

Av. Giovanni Gronchi, 1.920 – Portão 15 – Morumbi

COMPLEXO ESPORTIVO DO IBIRAPUERA

Rua Marechal Estenio Albuquerque Lima, 413

PARQUE VILLA-LOBOS

Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 1.025 – Portão 3 – Alto de Pinheiros

CLUBE ATLÉTICO MONTE LÍBANO

Rua do Gama, 261 – Jardim Luzitania

SHOPPING ARICANDUVA

Av. Aricanduva, 5.555, Estacionamento Auto Shopping Acesso pelo Portão P4 – Aricanduva

CENTRO DE EXPOSIÇÕES DO ANHEMBI

Rua Olavo Fontoura, portão 38 – Santana

CLUB ATHLETICO PAULISTANO

Rua Honduras, 1.400 – Jardim América

SHOPPING ANÁLIA FRANCO

Av. Regente Feijó, 1.739 – Tatuapé

HOSPITAL DOM ALVARENGA

Av. Nazaré, 1.361 – Ipiranga

SHOPPING INTERLAGOS

Av. Interlagos, 2.255 – Estacionamento Subsolo, portão5 – Interlagos

SUBPREFEITURA DE M’BOI MIRIM

Av. Guarapiranga, 1.695 – Parque Alves de Lima

SUBPREFEITURA DE ITAIM PAULISTA

Av. Marechal Tito, 3.012 – Itaim Paulista

MAIS SHOPPING

Rua Padre José Maria, S/N , Estacionamento G 2 Mais Shopping – Santo Amaro

SUBPREFEITURA DA PENHA

Rua Mandu, 451 – Penha

SHOPPING CAMPO LIMPO

Estrada do Campo Limpo, 459, Vila Prel