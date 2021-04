Diversos estudos têm mostrado que os prejuízos à aprendizagem durante a pandemia são inquestionáveis. Recentemente, o secretário da Educação do Estado de São Paulo, Rossieli Soares, afirmou que a suspensão das aulas presenciais nas escolas trará “um problema geracional inestimável”, que afetará a qualidade do ensino superior. Relatório do Banco Mundial divulgado em março também mostrou que, sem aulas presenciais, 7 em cada 10 alunos no Brasil poderão terminar o ensino fundamental sem ler nem entender textos simples. Para evitar ainda mais prejuízos, alguns especialistas avaliam que a volta às aulas presenciais deva ocorrer o quanto antes. Porém, a opinião não é consensual. Há quem pense que a piora da crise sanitária exige cautela e um pouco mais de paciência para a reabertura das escolas.

Para Claudia Costin, diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas (FGV), não dá para negar a perda de aprendizado, principalmente na alfabetização a distância. “Dentre todos os trabalhos que os professores fazem, esse seria talvez o mais artesanal, não tem como dar aula coletiva de alfabetização. Tem que olhar para cada criança e a produção textual dela, em que estágio do processo de alfabetização se encontra. Crianças de 8 e 9 anos que não se alfabetizaram, infelizmente são uma realidade”, afirma a diretora da FGV, que também é professora visitante na Faculdade de Educação de Harvard (EUA) e já atuou como secretária municipal de educação do Rio de Janeiro.

Claudia cita um estudo feito na Bélgica, que mostra que os dois meses fora da escola naquele país vão trazer impactos inclusive no salário futuro dessas crianças, quando adultas. “Há também perda de vínculo com a escola, porque a aprendizagem é um processo humano, de aprofundamento, o que foi prejudicado no ensino remoto. E ao perder o vínculo com a escola, as chances de abandoná-la são imensas e já estamos lidando com isso. Ao conversar com autoridades educacionais do mundo inteiro, todos se dizem perplexos com a perda, o que não quer dizer que ela não possa ser reposta”, afirma Claudia. Ela analisa que nas famílias mais vulneráveis, o efeito escola jamais será recuperado. “Há uma retomada do trabalho infantil, a criança está indo trabalhar para enfrentar a crise econômica que acompanha crise sanitária. Se não tivermos políticas públicas competentes, estamos jogando as crianças na miséria, a possibilidade de mobilidade social não vai existir mais”, diz Claudia. Ela

Claudia diz que apesar de entender a preocupação dos governos em tentar levar crianças de volta à escola, este não é o momento ideal para o retorno às aulas. “Há um certo sentido de urgência, que tem que ser cotejado com os riscos à saúde. Não sou epidemiologista, mas tenho a intuição que talvez valesse a pena esperar mais um pouco para voltar”, pontual a diretora.

Criado durante a pandemia, o movimento civil Escolas Abertas, que, segundo os organizadores, tem entre 150 mil e 200 mil apoiadores em todo o Brasil, defende a volta às aulas com protocolos seguros. “A gente acha que o déficit de aprendizagem justifica, sim, a retomada das aulas presenciais. Existem diversas pesquisas publicadas que mostram que o ensino remoto não funciona”, afirma Isabel Quintela, mãe e porta-voz do movimento.

Ela destaca a segurança de escolas que seguem os protocolos estabelecidos e a baixa transmissão do coronavírus nas escolas em comparação com a comunidade como fatores que tornam a volta segura.

“A gente escuta muito as pessoas falarem que o aprendizado se recupera, mas a vida não, mas não é verdade que o aprendizado se recupera. A Organização das Nações Unidas (ONU) chegou a afirmar que este ano de escolas fechadas no Brasil pode significar uma perda de duas décadas de aprendizado e isso não se recupera em um ano nem em dois anos. Trata-se de uma geração que terá sua vida afetada de forma permanente pelo fechamento das escolas”, pontua Isabel.

Para Catarina de Almeida Santos, professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília (UnB) e dirigente da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, não é hora de retomar as aulas presenciais nas escolas. Ela ressalta que é preciso, primeiro, garantir as condições adequadas para a oferta do ensino remoto emergencial. “Nada que coloque em iminente risco a vida pode justificar que a gente retome as aulas presenciais. Não adianta resolver o déficit de aprendizagem e matar as pessoas, é preciso estar vivo para resolver o déficit, logo não posso justificar a reabertura devido às perdas no aprendizado”, diz a dirigente.

Ela destaca a necessidade de discutir quais condições são necessárias para retomar atividades presenciais sem colocar vidas em risco. “Esse tem que ser o pressuposto básico do governo. Em nenhum lugar temos a garantia de que as aulas presenciais não colocam a vida em risco”. Catarina recorda que os que mais necessitam da escola e mais sofrem com a perda na aprendizagem são os mais vulneráveis. “Crianças em condições de violência, que precisam da escola não só pela questão da educação, mas também pela alimentação, socialização, falta de infraestrutura e espaço em casa para estudar, entre outros aspectos. Cabe ao governo garantir melhores condições de vida a essas famílias para que não sejam tão dependentes da escola”, relata a dirigente.

Catarina lembra ainda que as novas cepas do coronavírus são mais contagiosas e não faz sentido abrir as unidades de ensino agora. “Fechamos escolas em situação bem mais tranquila e agora queremos reabrir no pior momento. Tem a ver com o nível de compromisso social, com o coletivo, que as pessoas têm em relação ao vírus. Não é uma responsabilidade individual, do tipo eu mando (meu filho para a escola) e assumo o risco. É uma questão coletiva, precisamos entender essa lógica”, conclui.

