A JBS abriu 3.500 vagas de emprego para atuação nas unidades da Seara como operador de produção e em outras funções.

As vagas são para os Estados de Santa Catarina (884), São Paulo (791), Rio Grande do Sul (690), Paraná (441), Mato Grosso do Sul (333), Minas Gerais (131), Rio de Janeiro (89), Bahia (78), Pernambuco (62), Distrito Federal (54), Mato Grosso (30), Ceará (9), Rio Grande do Norte (3) e Amazonas (1).

A empresa pede que os candidatos tenham Ensino Médio completo. Não é obrigatória experiência prévia na função.

Se interessou? As inscrições podem ser feitas pelo site.

A Seara é a segunda maior produtora e exportadora de carne de frango e suína do país, atrás da BRF, e também fabrica produtos processados. A gigante abastece tanto o mercado brasileiro quanto o externo.

Vagas em banco

O banco digital BS2 está em busca de novos talentos. São cerca de 20 novas vagas em diversas áreas de atuação, como Marketing, Produtos, RH, TI, Business Intelligence e Financeiro.

As oportunidades são para as capitais São Paulo e Belo Horizonte (Minas Gerais). Algumas posições permitem o trabalho remoto.

Entre os benefícios estão plano de saúde e odontológico (estendido à família), vale refeição e alimentação, auxílio creche, convênio com o Gympass, day off aos aniversariantes, previdência privada, plataforma de educação corporativa, orientação psicológica, financeira e jurídica e taxas diferenciadas para investimentos.

Para se candidatar é preciso inscrever no site do BS2.

O BS2 é um banco digital com soluções financeiras e tecnológicas para empresas e pessoas físicas.

Setor alimentícia também oferece oportunidades

BBC

A Mondelēz, multinacional dona de marcas como Lacta, Bis e Oreo, abriu 50 vagas de emprego para vários níveis de experiência.

Entre os cargos estão promotor, supervisor de produção, analista Pl customer service, gerente jr. chocolates, indirect tax analyst jr, especialista de HSE comercial, senior packaging engineer II e auxiliar de produção. Há também oportunidades para aprendiz.

A maioria das vagas é destinada para o Estado de São Paulo, porém Pernambuco, Paraná e Mato Grosso também estão recrutando. Alguns cargos permitem o modelo home office.

Os candidatos podem se inscrever no site da empresa através do link.

Foque sua atenção em um bom currículo

O currículo é o cartão de visitas de qualquer candidato. Por isso, sua elaboração deve ser levada a sério. Quanto mais assertivo, maior a chance de atrair a atenção do recrutador e, assim, garantir uma primeira entrevista.

Confira a estrutura ideal de um currículo:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc).

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.