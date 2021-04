O paulistano terá mais um dia com sol, mas com muitas nuvens durante todo o dia, de acordo com dados da Climatempo.

Não há previsão de chuva na Capital nesta sexta-feira e a umidade do ar deve ficar abaixo dos 40% no período da tarde.

A temperatura máxima prevista é de 25ºC. A mínima, no período da tarde, 16ºC.

As temperaturas voltam a subir no final de semana, chegando a 28ºC no sábado.

Neste sábado e domingo, voltam também as pancadas de chuva nos períodos da tarde e da noite, com raios.