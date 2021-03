O governo de São Paulo antecipou o início da vacinação contra covid-19 para idosos com 68 anos para esta sexta-feira (dia 2 de abril), medida que deve atender 340 mil pessoas no estado.

O prazo inicial para início da vacinação para essa faixa era segunda-feira, dia 5.

De acordo com o cronograma estabelecido pelo Estado, começa também no dia 4 a vacinação dos policiais e profissionais de segurança, um público estimado em 185 mil pessoas.

No próximo dia 12, a vacinação contra covid-19 começa a ser feita em professores e profissionais da educação com mais de 47 anos.

Vacina contra a fome

O governador João Doria anunciou nesta quarta-feira o início da campanha ‘Vacina contra a Fome”, que pede às pessoas que estão se vacinando para levarem 1 kg de alimento não perecível para atender as pessoas que estão enfrentando situação de extrema pobreza.

A doação do alimento não é obrigatória e a preferência são por alimentos como arroz, feijão, macarrão e leite em pó. Ela deve ser entregue nas unidades de saúde indicados por cada município.

Segundo o governo, 389 prefeituras da Grande São Paulo, interior e litoral aderiram à campanha.

Cilindros de oxigênio

Governo anunciou nesta quarta a compra de 2 mil novos cilindros de oxigênio para serem distribuídos aos municípios.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, a demanda por oxigênio liquido aumentou mais de 40% e hoje 120 municípios estão em situação de emergência com necessidade de cilindros para atenderem a demanda de pacientes na UTI.

Vacine já

Até esta quarta-feira, o Estado de São Paulo havia aplicado 6.066.799 doses da vacina sendo 4.549.546 da primeira dose e 1.517.253 da segunda dose, de acordo com o Vacinômetro.

Os grupos que fazem parte do grupo liberado para vacinação são:

– Idosos com mais de 68 anos

– Idosos com mais de 69 anos ou mais;

– Pessoas com 60 anos ou mais residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas);

– Pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência, residentes em Residências Inclusivas (institucionalizadas);

– População indígena vivendo em terras indígenas;

– Pessoas em situação de rua com mais de 60 anos (a partir de 12/02/2021);

– Trabalhadores da saúde conforme instrutivos disponíveis na página Vacina Sampa;

– Pessoas em situação de rua que estão cadastradas nos Centros de Acolhida;

– Trabalhadores que atuam no atendimento à vulneráveis nos equipamentos públicos da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) e na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC);

– Profissionais que atuam no serviço funerário público e privado;

Veja onde se vacinar na cidade de São Paulo

468 Unidades Básicas de Saúde (UBS)

Horário: de segunda a sexta, das 7h às 19h. Os endereços das unidades podem ser acessados pela ferramenta Busca Saúde.

UBSs com sistema drive-thru

Horário: 8h às 17h

Veja aquia lista com os endereços dos postos drive-thru nas UBS’s da capital.

AMAs/UBSs Integradas

Horário: 7h às 19h, inclusive aos sábados. Veja aqui a lista com os endereços dessas unidades.

17 SAEs

Veja aqui a lista.

Três centros-escolas

Horário: De segunda a sexta, das 8h às 17h

1. Centro-Escola Barra Funda – Av. Dr. Abrahão Ribeiro, 283, Bom Retiro

2. Centro-Escola Geraldo de Paula Souza – Av. Dr. Arnaldo, 925, Sumaré

3. Centro-Escola Samuel Barnsley Pessoa – Av. Vital Brasil, 1.490, Butantã



Informações também podem ser obtidas acessando o link Vacina Sampa.