Previsão do tempo:  São Paulo tem dia mais quente e abafado nesta segunda-feira

Após a passagem de uma frente fria que derrubou a temperatura e trouxe muita chuva, o calor começa a volta em São Paulo, com os termômetros atingindo os 30º C no decorrer do dia.

Esta segunda-feira amanhece com sol e com muitas nuvens, deixando o dia mais abafado.

A previsão para o período da tarde e noite é de pancadas de chuvas com raios e ventos fortes em várias regiões, de acordo com dados da Climatempo.

Nos próximos dias, uma área de baixa pressão e a passagem de frente fria no oceano devem trazer chuvas ainda mais fortes para toda a região sudeste.