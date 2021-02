Detran-SP oferece impressão opcional do documento do veículo

O Detran-SP (Departamento de Trânsito de São Paulo) decidiu que o proprietário de veículo que optar pelo documento impresso terá que retirá-lo presencialmente em um dos postos do Poupatempo.

A volta da impressão do documento foi determinação do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito), após a Justiça decidir que seria injusto com quem não tem acesso à internet exigir que a única forma de obtenção do documento seja online.

A Rádio Bandeirantes apurou que o órgão federal decidiu acatar a medida e determinou que cada Detran defina como aplicar a mudança.

Com isso, o proprietário tem a opção de baixar o documento pelo site do Detran/SP ou guardá-lo no celular no aplicativo Carteira de Trânsito Digital. Se o proprietário quiser, pode solicitar a impressão gratuitamente. Não haverá envio pelos Correios.

A impressão também será feita em papel comum A4, não mais em papel moeda. Para efeito de fiscalização, as duas modalidades serão aceitas: o documento digital no celular ou impresso.