Imagens de desaparecidos são divulgadas nos vagões do Metrô de São Paulo

A partir desta segunda-feira (dia 15), imagens de pessoas desaparecidas na cidade de São Paulo passam a ser divulgadas nas telas da TV Minuto, instaladas dentro dos vagões do Metrô.

A iniciativa é uma parceria da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania com o Metrô. O intuito é que passageiros façam o reconhecimento e compartilhem informações importantes que ajudem na localização. Somente no ano passado, o serviço municipal chegou a encontrar 579 pessoas.

Serão divulgados todos os dias pelo menos três imagens e descrições de pessoas desaparecidas nos trens que circulam pelas 55 estações das linhas Azul, Verde e Vermelha do Metrô. As imagens fazem parte do banco de dados da Divisão de Localização Familiar e Desaparecidos, da secretaria.

O convênio tem duração de 180 dias e contempla ainda ações nas redes sociais. A cooperação não envolve transferência de recursos financeiros.