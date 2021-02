Temperatura cai em São Paulo nesta sexta-feira

O calor vai dar uma trégua para os paulistanos nesta sexta-feira (dia 4). Após dias na casa dos 30°C, os termômetros amanhã não devem passar dos 26°C, segundo previsão do Climatempo. A mínima será de 20°C.

Leia também:

O dia começa com sol e muitas nuvens. Haverá períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Há 67% de chance de precipitações, que ficam na casa dos 40 mm. A umidade do ar chega a 67%.

O sol nasce às 5h48 e se põe às 18h53.