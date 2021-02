IPVA: na próxima terça-feira começa cobrança da segunda parcela

No próximo dia 9, os proprietários de carro de São Paulo com placa final 1 que parcelaram o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) tem que quitar a segunda parcela do imposto.

Já quem optou por pagar em cota única, sem desconto, também deve efetuar o pagamento na data.

Para efetuar o pagamento, basta ir a qualquer agência bancária com o número do Renavam. O pagamento pode ser feito diretamente no terminal de autoatendimento, pelo Internet Banking ou nas agências lotéricas de todo o país.

VEJA O CALENDÁRIO DO IPVA 2021: