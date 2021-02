Passagem de frente fria aumenta risco de temporais em São Paulo

Já sofrendo com alagamentos quase diários em várias regiões, a cidade de São Paulo tem nesta quinta e sexta-feira mais chances de enfrentar chuvas com características de tempestades, de acordo com dados da Climatempo.

Isso ocorre devido à passagem de uma frente fria que está mudando a circulação dos ventos no centro-sul e trazendo chuva para a região sudeste do país.

Em São Paulo, o calor será intenso nesta quinta-feira, com os termômetros atingindo a máxima de 33ºC.

Durante o dia, o aumento de nuvens se torna o mais claro indicativo das pancadas de chuva que devem cair à tarde e à noite.

A temperatura mínima prevista para esta sexta-feira é de 21º C.