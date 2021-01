São Paulo: segunda turma do curso ‘LabJovem’ está com inscrições abertas

A Subsecretaria da Juventude de São Paulo firmou parceria com a rede de conhecimento e oportunidade IJS (Inspirando Jovens) e abriu as inscrições para a segunda turma do curso de autoconhecimento LabJovem. A formação online e 100% gratuita é destinada aos jovens de 15 a 29 anos que procuram se qualificar para o mercado de trabalho e exercer uma profissão.

As inscrições vão até 31 de janeiro e podem ser realizadas aqui.

Após a inscrição, o jovem receberá por e-mail a validação de sua matrícula e mais informações sobre o curso. As aulas poderão ser iniciadas em seguida.

Por fim, todos os participantes do LabJovem receberão certificado de participação emitido pelo IJS.

A primeira turma da parceria com o Estado aconteceu entre os meses de setembro e outubro de 2020, com aulas totalmente em on-line. Na ocasião, mais de 300 jovens paulistas participaram.