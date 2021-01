São Paulo vai sediar campeonato de jogos eletrônico

Entre os dias 6 e 28 de fevereiro estudantes do Estado irão disputar a primeira edição do São Paulo Jogos de e-Sports, torneio organizado pela Secretaria de Esportes.

O campeonato será totalmente gratuito e online e irá contemplar dois jogos: Fifa e Free Fire. Podem participar estudantes de todo o Estado com mais de 14 anos.

As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de janeiro pelo site www.spjogosdeesports.com.br.

No confronto do ‘Fifa 21’ serão 128 jogadores divididos em 32 grupos de quatro jogadores. O ‘Free Fire’ terá 1296 equipes, com quatro a seis participantes cada, em 108 grupos.

A pré-inscrição passará por uma análise para verificar se os participantes cumprem as regras do campeonato.