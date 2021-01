Rio Pinheiros, em São Paulo, ganhará novo parque linear

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quarta-feira (dia 27) a assinatura de um contrato para revitalizar as margens do Rio Pinheiros.

O Consórcio Parque Novo Rio Pinheiros investirá, nos próximos cinco anos, cerca de R$ 30 milhões na implantação e manutenção de pista de caminhada, ciclovia, cafés e banheiros, além de construir acessos para a entrada do público ao local.

Os atrativos serão gratuitos e as obras devem ser iniciadas em fevereiro, com previsão de um ano de duração.

A nova área de lazer será construída na margem oeste do canal Pinheiros, entre a sede do Pomar Urbano e a Ponte Cidade Jardim, na Zona Sul da capital, após convênio firmado com a EMAE (Empresa Metropolitana de Águas e Energia), responsável pelo espaço. O trecho possui 8,2 mil metros de extensão e estará interligado a outros parques da região.