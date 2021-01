Polícia apreende mais de 400 quilos de maconha em Lupércio (SP)

Dois homens foram presos em flagrante transportando mais de 500 tijolos de maconha próximo ao km 205 da Rodovia Victor Maeda, na área do município de Lupércio, em São Paulo, na madrugada da última terça-feira (dia 26).

Equipe do Tático Ostensivo Rodoviário, do 2º Batalhão de Policiamento Rodoviário, estava em patrulhamento quando se deparou com um veículo Ford Ecosport nas margens da via.

Leia também:

Sabendo que dois homens tinham tentado fugir, os militares intensificaram as buscas e detiveram um deles. Em seguida, souberam que uma equipe da Polícia Rodoviária Federal já havia detido outro.

Em vistoria nas imediações foram localizados 588 tijolos de maconha, totalizando mais de 432 quilos, escondidos debaixo da plantação de café.

A dupla foi indiciada por tráfico de drogas e associação criminosa e conduzida à carceragem do Plantão Policial de Marília.