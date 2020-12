Que toró! Aeroporto fecha e vias de São Paulo alagam com chuva

A cidade de São Paulo registrou uma forte chuva na tarde de segunda-feira (30). A Defesa Civil chegou a colocar toda a cidade em estado de atenção para alagamentos – em Campo Limpo e Ipiranga, houve estado de alerta por risco ou transbordamento de córregos.

O aeroporto de Congonhas, na zona sul, ficou fechado para pousos e decolagens por 34 minutos. As regiões mais atingidas foram o centro e a zona oeste – a média em toda a cidade foi de 9 mm (dados até as 16h10). Na linha 12-Coral da CPTM, um raio atingiu um cabo elétrico, afetando a circulação dos trens, que operaram em via única por 1h30.