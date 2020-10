C&A anuncia nova coleção com Diane Von Furstenberg e apresenta looks icônicos

Com o objetivo de democratizar a marca, a Diane Von Furstenberg decidiu fazer uma parceria com a C&A. A nova coleção deverá desembarcar no Brasil com tudo que é típica da DVF, vestidos envelopes com decote V, muitas cores e estampas statement.

Durante uma coletiva de imprensa online, a designer afirmou que o objetivo da parceria é democratizar a moda e ainda destacou que a proposta é fazer com que mulheres se vistam para elas mesmas.

A coleção estará disponível a partir desta quinta (29) nas lojas online da C&A e nas lojas físicas a partir de 3 de novembro.

