Ray Ban supera expectativas com armações que mudam de cor com a luz

Desde 1937, a Ray-Ban® mergulhou no desconhecido para criar óculos que fundem design atemporal com tecnologia de ponta. Hoje, essa sede de inovação continua com o lançamento do Ray-Ban® Change, uma armação sensível à luz desenvolvida pela Transitions® e agora vencedora do Red Dot Award na categoria de lentes oftálmicas.

Criado para evoluir com você, o Ray-Ban® Change oferece uma versão revolucionária do Original Wayfarer e de seu primo contemporâneo, o Wayfarer® Oval, disponível em estilos solares e ópticos com uma variedade de pigmentos com padrões exclusivos.

Nascido em 1952, o Wayfarer® Original nunca parou e transcendeu décadas de contracultura com seu clássico formato quadrado, enquanto o novo Wayfarer® Oval introduziu um modelo versátil para transcender estilos do chique ao grunge.

“A Ray-Ban continua a quebrar fronteiras e a definir novas tendências, mantendo a inovação com o que há de mais moderno em design. Aproveitando o poder da Transitions e sua tecnologia, surgiu uma nova maneira de experimentar lentes através de armações sensíveis à luz, conhecida como Ray-Ban Change”, disse Federico Buffa, Diretor de Marketing da EssilorLuxottica. “Pegamos o líder em óculos, Transitions, e o líder em armações, Ray-Ban, para unificá-los em um produto dinâmico e oferecer aos clientes a capacidade de tornar seus óculos funcionais elegantes.”

Combinando o artesanato tradicional de acetato de celulose com esta inovação avançada, Ray-Ban Change foi projetado para sincronizar com a luz. As cores e padrões exclusivos da armação são criados usando corantes fotocrômicos Transitions, que são ativados rapidamente quando expostos à luz ultravioleta.

Ray Ban com a tecnologia Transitions

Os pigmentos Transitions® adicionados conferem a cada lente um caráter único, o que significa que cada padrão é único. À medida que a luz fica mais forte, isso também se reflete no pigmento. A moldura é ativada em segundos sob a luz solar e desaparece em minutos se estiver em ambientes fechados.

Recentemente, a Transitions lançou suas lentes de próxima geração: Transitions® GEN S™. Sendo extremamente sensíveis à luz, estes óculos de uso diário facilitam a visão sem esforço. Concebidas para acompanhar o ritmo num mundo em rápida mudança, as lentes proporcionam a máxima proteção contra a luz: escurecem no exterior em segundos*, bloqueiam 100% dos raios UVA e UVB e filtram até 32% da luz azul-violeta em estado claro e transparente. até 85% quando ativado**.

Aventure-se com a espetacular paleta de cores Transitions® GEN S™. As lentes estão disponíveis em seis cores exclusivas: Cinza, Marrom, Verde, Ametista, Safira e Rubi. Todas as cores foram otimizadas para permanecerem fiéis ao tom em todas as configurações e fornecer tons vibrantes em qualquer luz. Embora sejam completamente transparentes em ambientes internos e tenham lindas cores em ambientes externos, os Transitions GEN S™ oferecem infinitas possibilidades para combinar com qualquer estilo.

A combinação das armações Ray-Ban® Change com lentes Transitions® cria o que há de mais moderno em óculos verdadeiramente dinâmicos. Um produto que permite ao cliente mostrar a versatilidade da sua personalidade, oferecendo um aspecto mágico que se adapta às nuances da nossa vida e à diversidade dos nossos estilos, em todos os momentos.

Como combiná-los?

Escolher a cor certa da lente e da armação pode elevar seus óculos, seja sobrepondo cores, escolhendo uma combinação sutil de dois tons ou impondo um visual mais ousado com uma mistura de cores de alto contraste.

⦁ Tom sobre tom: A maneira mais fácil de combinar Transitions® GEN S™ é combinar a cor da lente com a cor da armação para obter uma aparência tom sobre tom.

⦁ Mistura de cores: para criar uma aparência de dois tons mais sutil, compare as cores lado a lado na roda de cores para que a lente e a armação se misturem.

⦁ Contraste de cores: para impor um estilo bem mais ousado, escolha cores contrastantes e opostas entre as lentes e a armação na roda de cores.

PRODUTOS:

WAYFARER® ORIGINAL

A armação mais icônica recebe uma reforma multicolorida com cores transparentes dentro das armações que mudam para tons marmorizados ao sol. Está disponível em Ray-Ban Change (somente armação); Ray-Ban Change Transitions® (armação e lentes); e Ray-Ban Optics Change (adequado para todas as necessidades ópticas).

WAYFARER® OVAL

O novo e ousado rebelde ocupa o centro das atenções e vem em Ray-Ban Change (apenas armação), Ray-Ban Change Transitions® (armação e lentes) e Ray-Ban Optics Change (adequado para todas as necessidades ópticas) em uma variedade de cores translúcidas que mude para listras pintadas e sólidas.