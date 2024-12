O Ouro Metálico do final dos anos 90 revive com esta nova versão do lendário Nike Air Flightposi

A seção retrô da Nike continua deixando peças brutais quando o assunto é tênis. A casa Beaverton brilhou com o relançamento do icônico Air Flightposite “Metallic Gold”, modelo que marcou um antes e um depois nos tênis do final dos anos 90.

Esses tênis voltam em 2024 na mesma cor que fascinou os fãs há mais de duas décadas

O design, para quem não se lembra, destaca-se pela estética retrofuturista e pelo ousado acabamento dourado metálico iridescente.

Este detalhe particular não só os torna atraentes, mas também consolida a sua posição como uma peça icônica dentro do catálogo da Nike.

Nike Air Flightposite Metallic Gold 3

A parte superior moldada em Foamposite proporciona um ajuste confortável e durável, ideal para desempenho em quadra. Para maior suporte e conforto, a gola e o peito do pé são reforçados com neoprene preto elástico, permitindo o movimento natural do pé.

Um dos elementos mais característicos deste modelo é o seu sistema de atacadores ocultos. Um zíper completo percorre a parte superior, adicionando um toque futurista e funcional que protege os cadarços e melhora a aerodinâmica do design. Este detalhe torna o Flightposite não apenas visualmente impressionante, mas também prático para jogos.

Nike Air Flightposite Metallic Gold 3

Em termos de tecnologia de amortecimento, esses calçados não ficam atrás. Incorporam uma palmilha de espuma com unidades Zoom Air integradas no antepé e no calcanhar, proporcionando uma resposta leve e eficiente a cada passo. Isso os torna uma opção ideal tanto para jogadores de basquete quanto para quem busca conforto no uso diário, segundo avaliações do GOAT.