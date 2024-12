Alivie os sintomas da ressaca depois de uma noite de festa com este suco de cenoura e laranja

A cenoura é um legume conhecido por seu sabor adocicado e textura crocante. Versátil, pode ser utilizada no preparo de diferentes delícias, como bolos, tortas, saladas, refogados e até sucos.

Contudo, o que muitas pessoas provavelmente não sabem é que, um suco de cenoura, quando feito com os componentes certos, é capaz de se transformar em uma ótima solução natural para aliviar a ressaca.

Portanto, se você exagerou na bebedeira na festa de ontem à noite, e está sofrendo com os sintomas desagradáveis da ressaca, abaixo mostramos como fazer um delicioso suco de cenoura e laranja que pode ajudar a combatê-los.

De acordo com o portal Soy Carmín – onde a receita foi extraída, este suco de cenoura e laranja é rico em vitaminas A e C, além de potássio e magnésio, que juntos ajudam a hidratar o corpo e a eliminar as toxinas. Agora, confira a receita completa:

Ingredientes

- 2 cenouras

- O suco de 3 laranjas

- Meio copo de água

Modo de preparo

Primeiro, lave bem os ingredientes. Em seguida, coloque as cenouras no extrator de suco. Quando estiver pronto, despeje em um recipiente fundo, acrescente o suco das laranjas e a água, e misture. Se desejar, acrescente alguns cubos de gelo.

· · ·

Aviso

Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.