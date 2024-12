Este delicioso smoothie de kiwi com maçã verde vai ajudar você a perder peso sem sofrer

O kiwi é uma fruta amada por muita gente. Com um sabor doce e ácido, ele é também bastante versátil e pode ser utilizado no preparo de diversas delícias, como tortas, mousses, drinks, sucos e até smoothies.

ANÚNCIO

No entanto, o que várias pessoas provavelmente não sabem é que, um smoothie de kiwi, quando feito com os ingredientes certos, pode se tornar uma excelente bebida para perder peso.

Por isso, se você deseja emagrecer alguns quilinhos indesejados, abaixo mostramos como fazer um simples e saboroso smoothie a base de kiwi, maçã verde e limão que pode ajudar.

Segundo o portal Melhor Com Saúde – onde a receita foi extraída – o kiwi é conhecido por seu excepcional teor de vitamina C, fibra alimentar, vitamina E, ácido fólico e antioxidantes. Combinado com as propriedades da maçã, oferece uma bebida ideal para acalmar a fome e obter energia. Confira a receita:

Ingredientes

- 2 kiwis

- 1 maçã verde

- 1/2 limão

ANÚNCIO

- 500 ml de água

Modo de preparo

Primeiro, lave bem as frutas antes de começar. Em seguida, descasque os kiwis, retire as sementes da maçã e extraia o suco do meio limão. Coloque todos os ingredientes no liquidificador e misture até obter um smoothie homogêneo. Você pode adoçar com um pouco de mel para melhorar o sabor.

Nota: Lembre-se que para melhores resultados de emagrecimento é muito importante combinar o consumo do smoothie com outros hábitos saudáveis, como a prática regular de atividades físicas e uma alimentação balanceada, ambos recomendados por um profissional.