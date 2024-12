As temidas botas ‘UGG’ estão de volta à moda: é assim que você pode usá-las sem perder a elegância

As conhecidas botas ‘UGG’ regressam neste 2024, como todos os anos, para assumir as tendências, mas lembremos que a moda é uma evolução constante e adapta-se de acordo com o que vivemos, portanto, este calçado regressa ao seu trono com um pequena reviravolta que é perfeita para mulheres de todas as idades.

De alguma forma este tipo de botas tornou-se o básico do inverno, e pouco antes de chegarem as festas mais esperadas do ano como o Natal e o Ano Novo, este calçado surge mais uma vez como uma das principais tendências do streetstyle, propondo um conforto e look bem quentinho para combater o frio, no hemisfério norte.

Tão amadas quanto odiadas, as botas UGG são e continuarão sendo tema de debate, que por mais que o tempo passe, conseguem ser um dos calçados mais queridos do outono e inverno, e desta vez, elas prometa um toque diferente ao seu look, a partir de uma mudança na combinação de roupas que vai deixar você mais bonita do que nunca.

As botas UGG voltam a ser tendência Pinterest (Pinterest)

As botas UGG voltaram à moda e agora vão ser usadas assim

O calçado aprovado por celebridades como Bella Hadid, Dua Lipa e Jennifer Lopez, que foi justamente a estrela que propôs um twist nas botas UGG, quando foi fotografada no final de novembro, usando estes sapatos com jeans largos e camisa de lenhador.

Vale lembrar que não é a primeira vez que a ‘Diva do Bronx’ usa esse tipo de calçado combinado com jeans baggy, já que, no passado, ela foi vista com um look parecido com aquele que só acrescentava um ajuste justo. -moletom justo, que permitiu acentuar sua figura.

É por isso que os especialistas em moda sugerem usar esse tipo de bota com calças largas ou, na falta disso, se você é amante de jeans, algumas largas, que dão esse ar casual, mas com um toque chique, que, com razão. elementos, podem ser benéficos para estilizar e exibir sua figura.

As botas UGG voltam a ser tendência Pinterest (Pinterest)

Como combinar botas UGG com jeans largos?

Embora haja quem rejeite o uso deste tipo de botas, na realidade são o básico da estação que não pode faltar, e se está decidido a usá-las, deixamos aqui algumas ideias para usá-las com jeans largos ou calças largas, que não farão mais do que elevar o seu visual.

Para um visual elegante

As botas UGG voltam a ser tendência Pinterest (Pinterest)

Para um look casual

O segredo de um look casual está na cor do jeans, neste caso temos um look com calças leves e tops curtos básicos aos quais acrescentamos umas botas UGG e um cardigan ou blazer de couro.

As botas UGG voltam a ser tendência Pinterest (Pinterest)

Para um look glamouroso

Para um look glamoroso, combine suas botas UGG com jeans pretos largos ou, com jeans claros, adicione uma jaqueta inflável e um gorro ou uma jaqueta celeiro para um estilo de inverno muito chique.