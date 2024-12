Melhor que as UGGs? As botas ‘quentes’ vão estar na moda no próximo ano e são usadas com leggings

Já pensando em tendências para 2025? Prestes a fechar o ano, a Vogue ditou uma nova tendência de botas e ela nada mais nada menos do que o uso de botas tipo esquimó ‘quentes’, que prometem um look digno das irmãs Kardashian. Isso tudo, claro, para a próxima estação.

ANÚNCIO

Se você pensava que as botas UGG seriam as únicas aclamadas da temporada, enganou-se, este design promete um dos looks mais chiques e modernos além de muito confortáveis que ninguém vai querer perder.

As botas ‘quentes’ serão tendência Pnterest (Pinterest)

Botas ‘quentes’ serão tendência na próxima temporada outono-inverno 2025

No inverno, as botas são o básico que conseguem substituir e dar um toque especial aos looks que costumam ser compostos por tênis e até salto para optar por esse calçado que proporciona conforto e aconchego.

Porém, as botas UGG são sempre as grandes vencedoras, graças à sua composição de sola plana com plataforma leve e detalhes quentes que também as tornam aconchegantes e a opção perfeita para um look casual ao qual sucumbiram estrelas como Jennifer Lopez, Selena Gomez, Jennifer. Garner e Blake Lively, só para citar alguns.

Porém, para alguns, este tipo de bota não é ideal para ficar chique, ou há até quem espere novas opções que lhes permitam dar um toque fresco ao seu look, por isso, a Vogue propôs o regresso das botas ‘quentes’. ' que são do tipo esquimó e que prometem trazer modernidade ao seu look e porque não, até um jeito diferente de ficar glamoroso.

As botas ‘quentes’ serão tendência Pinterest (Pinterest)

Como usar botas esquimós?

Se você é uma amante de botas e está procurando algo mais marcante que as famosas UGG então dê uma chance às botas quentes tipo esquimó, que vão revolucionar todo o seu look, aqui deixamos alguns looks que podem servir de inspiração e que vão fazer você parece uma verdadeira diva.

Lembre-se que este tipo de bota, pelas suas características de grande volume, chama a atenção, por isso o melhor é combiná-la com roupas justas ao corpo, e até curtas, ou podem causar o efeito contrário ao que desejamos, que nada mais é do que um visual estilizado.

ANÚNCIO

Para um visual elegante

A melhor ideia para combinar esse tipo de calçado é com leggings, mas se quiser algo mais sedutor opte por uma minissaia ou um minivestido. Se quiser um look estilizado, combine roupas da mesma cor, como neste caso o branco.

As botas ‘quentes’ serão tendência Pinterest (Pnterest)

Para um look casual

Se você procura uma combinação casual e confortável, opte por uma blusa longa com legging e botas quentes, ou uma minissaia e suéter quente com botas esquimós que podem ser usadas para um dia de passeio.

As botas ‘quentes’ serão tendência Pinterest (Pinterest)

Para um visual glamoroso

Por outro lado, se você gosta de glamour e adora estar sempre bem vestida, opte por looks totais, neste caso temos um em preto e outro em cinza, ambos usam jaquetas puffer, leggings e botas, esquimó, sim, no No primeiro exemplo, eles ganham destaque com o tom branco. Quanto aos acessórios, um chapéu ou uma bolsa pequena são perfeitos.