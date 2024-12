3 perfumes femininos que enlouquecem os homens e que são irresistíveis

O amor é o sentimento que faz seu coração bater forte e você sentir um frio na barriga. Especialistas dizem que ele entra pelos olhos e depois toma conta de todos os sentidos do corpo, mas deles o olfato é um grande indicador ao qual ninguém resiste.

ANÚNCIO

Há quem diga que quando o aroma penetra, qualquer um escolhe se virar para confirmar quem carrega aquele aroma irresistível e se você quer ser o conquistador desse olhar, compartilhamos o segredo para atrair e se apaixonar, através de três perfumes para conquistar no primeiro encontro.

Clique aqui para receber as notícias de saúde, moda e beleza pelo WhatsApp

Very Good Girl, de Carolina Herrera

Good Girl é um clássico da marca Carolina Herrera. Sua versão Very Good Girl Glam, aquela com o frasquinho rosa com glitter, não pode faltar na sua penteadeira, se o que você quer é conquistar pelo cheiro.

Este perfume sedutor e ousado contém um aroma floral e é composto por notas de saída de cereja e amêndoa; notas de coração de rosa e lírio; e notas de fundo de baunilha Bourbon e vetiver.

Valentino Donna por Valentino

Elegância e requinte estão concentrados no perfume Valentino Donna de Valentino, uma fragrância que deixa sua marca e que conquista irremediavelmente.

Pertence à família floral oriental e contém notas de saída de bergamota e toranja; notas de coração de íris, rosa búlgara, praliné e mahonial; bem como notas de fundo de couro, baunilha e patchouli.

ANÚNCIO

L’Interdit Absolu de Givenchy

Este perfume é uma peça deliciosa que conquista desde o primeiro cheiro, graças ao seu delicado aroma doce e encantador da família olfativa floral oriental.

Suas notas de saída são cardamomo guatemalteco, lavanda e néroli; Suas notas de coração são tuberosa indiana, flor de laranjeira e jasmim sambac; e suas notas de coração de base são patchouli, tabaco, rum e vetiver haitiano.