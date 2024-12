Os 5 cortes de cabelos longos que serão tendência em 2025 e você já pode usar para fechar o ano

Em meio às reinvenções capilares, os cortes de cabelos longos para 2025 prometem ser a sensação do momento, oferecendo uma variedade de estilos que aliam elegância, movimento e um toque de irreverência.

Este ano é ideal para quem quer deixar os cabelos curtos para trás e abraçar os cabelos abundantes. Quer você prefira camadas bagunçadas, comprimento reto polido, franja aberta, entre outros, você encontrará uma opção que se adapta ao seu gosto e ajuda você a ficar espetacular.

Cortes de cabelos longos que serão tendência em 2025

Camadas bagunçadas

2025 traz consigo o retorno das camadas bagunçadas como protagonistas absolutas nos cortes de cabelos longos. Esse estilo boêmio e moderno oferece volume e textura, perfeito para quem busca um look sem muito esforço. Camadas não estruturadas funcionam maravilhosamente bem com ondas naturais ou estilizadas.

Comprimento reto polido

Optar por cabelos longos totalmente lisos será uma tendência marcante em 2025. Esse corte sofisticado e preciso é ideal para quem busca um estilo clean e moderno. Eliminando camadas, esse corte destaca comprimento impecável e pontas perfeitamente alinhadas.

Franja aberta com camadas longas

Também conhecidas como franjas Bardot, são reinventadas em 2025 combinando-as com longas camadas que emolduram o rosto e proporcionam feminilidade e movimento. Este look romântico e casual é perfeito para uma mudança sutil, mas impactante. A franja aberta equilibra o rosto, enquanto as camadas longas criam fluidez.

Em forma de U ou V

Para um look versátil e charmoso, o corte em formato de “U” ou “V” é a escolha perfeita. Mantendo o comprimento central e com leve curvatura nas laterais, esse corte cria um efeito suave e natural que estiliza qualquer tipo de cabelo. Combine-o com texturas suaves para um toque fresco e moderno.

Camadas marcadas

Para quem gosta de vintage, as camadas marcadas com franja aberta serão a opção ideal em 2025. Esse corte dramático combina a franja com um estilo desestruturado que acrescenta volume e nos remete aos anos 90.