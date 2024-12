Saiba quais são os perfumes que não podem faltar no seu armário para usar no escritório segunda à sexta

O perfume é um cosmético que pode proporcionar um agradável e duradouro aroma ao corpo humano. Além disso, ele é capaz de ajudar a aumentar a autoestima, fazendo com que você se sinta mais atraente.

E se você está procurando fragrâncias para usar no escritório de segunda à sexta, que sejam sedutoras, mas sem serem muito fortes, existem opções que não podem faltar no seu armário.

Sendo assim, que tal conhecer agora mesmo algumas delas que vão enchê-la de energia, elegância e autoconfiança? Confira 5 a seguir, retiradas do portal Nueva Mujer [texto em espanhol]:

La Vie est Belle, de Lancôme

Esta é uma das fragrâncias mais femininas e sofisticadas que existem, quase como a sua melhor amiga para te guiar rumo ao sucesso. Os especialistas a definem como frutado-floral, com notas de saída de groselha preta e pera, sem deixar de lado o viciante praliné, baunilha, patchouli e fava tonka.

Neroli Portofino, de Tom Ford

Este perfume de Tom Ford se destaca por fazer parte da família olfativa dos cítricos aromáticos, o que o torna muito especial para mulheres que desejam estar ativas e concentradas o dia todo. Possui uma excêntrica combinação de bergamota, tangerina, laranja amarga, limão, lavanda, alecrim e murta.

Guess Gold, de Guess

Guess Gold, de Guess, ajuda a realçar o seu lado mais feminino e delicado com a mistura do floral e do frutado com notas de abacaxi, maçã e limão, além de jasmim, jacinto, nenúfar, âmbar e sândalo.

J’adore, de Dior

Desde 1999 este perfume de Dior tem cativado mulheres que optam por aromas clássicos e infalíveis, tornando-se um dos mais populares da marca. É composto por notas florais e frutadas, que farão você se sentir fortalecida.

Flower, de Kenzo

Se você busca perfumes femininos frescos, este nome aparecerá sempre pelas suas notas florais, amêndoa verde, folhas de chá, essência de tangerina, jasmim Sambac, gardênia, rosa de Damasco e almíscares brancos.