O baralho espanhol mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Leão – Carta 8 de Paus

Momento de se relacionar com as pessoas que podem despertar sentimentos encontrados e lidar com diferenças. Não tome a posição de confronto sem razão e procure relaxar. Mantenha seu foco.

Virgem – Carta Ás de Paus

Muita coisa começando em sua vida, por isso aproveite a muita energia e poder de crescimento. Projetos e relações tomam um rumo mais sólido, o que tende a surpreender quem está ao redor, por isso se proteja sempre e seja discreto. Chance de gravidez.

Libra – Carta 12 de espadas

Pessoas chegando em sua vida. Uma situação em sua vida exigirá autoridade e maturidade. Questões judiciais sendo resolvidas. Comunicação sobre algo importante.

Escorpião – Carta 7 de ouros

Uma nova perspectiva nasce e o ajuda a ser mais ousado para buscar a evolução da vida, seja no campo material ou em sua essência. Intuição e espiritualidade. Uma dádiva que chegará.