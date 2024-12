Chegou dezembro e com ele a despedida do ano de 2024, onde a abóbada celeste se prepara para brilhar em seu máximo esplendor com quatro chuvas de meteoros e uma Lua Fria que será majestosa.

Estes são os principais fenômenos astronômicos que nos farão deliciar no mês mais lindo do ano:

Lua estará perto de Mercúrio e Vênus

Dois planetas estarão quase beijando a Lua nos primeiros dias de dezembro. Na noite de 2 de dezembro, a Lua Nova esteve muito próxima do brilho de Mercúrio, enquanto no dia 4 estará a uma curta distância visual de Vênus, posteriormente será colocada ao lado de Saturno.

Em meados do mês, no dia 17 estará próximo da estrela Pollux e depois, no dia 18 de dezembro, estará quase no mesmo nível do brilho de Marte.

Ao longo do mês, haverá outros elementos visuais importantes no céu, como Júpiter em oposição, o cometa 333P/Linear e Mercúrio em sua maior elongação.

Chuva de meteoros Phi Cassiopeias

Na noite entre 3 e 4 de dezembro, a abóbada celeste será adornada pela chuva de meteoros Phi Cassiopeias. No seu auge, será visto em quase qualquer lugar da Terra onde haja escuridão total, longe da poluição luminosa.

Chuva de meteoros berenicidas Coma

A partir da noite de 5 de dezembro, o pico desta chuva será visto na constelação Cabellera de Berenice. Segundo os cientistas, ainda não se sabe a origem clara dos meteoritos, ou seja, de qual corpo celeste eles emergem.

Estima-se que a chuva permanecerá ativa até 4 de fevereiro e será observada em diversas partes do mundo, incluindo a América do Norte, noticia o portal Vive USA.

Chuva de meteoros Geminídeos

Será a chuva de meteoros mais espetacular do ano, iluminando o céu com até 120 meteoros por hora. Estas partículas, provenientes do asteroide 3.200 Phaethon, parecem irradiar da constelação de Gêmeos. Seu brilho intenso e linhas coloridas tornam este evento imperdível, observável a olho nu em céus escuros. Será da noite do dia 13 de dezembro até a madrugada do dia 14.

Lua Fria

A Lua cheia atingirá o seu maior esplendor, marcando a chegada das noites mais longas e frias do ano. Conhecida como Lua Fria ou Lua Negra da Noite, esta fase simboliza o inverno no hemisfério norte, proporcionando um impressionante espetáculo de brilho.

Começará a aparecer acima do horizonte antes do pôr do sol no domingo, 15 de dezembro, e atingirá sua iluminação máxima na madrugada de segunda-feira, 16 de dezembro. Durante o mês de dezembro, brilha mais a partir do momento em que aparece no horizonte, o que não acontece acontecer com outras Luas do ânus.

Recebe esse nome devido à estação de baixas temperaturas que chega com a estação na Terra. É também chamada de Longa Noite de Lua porque as noites após o solstício de inverno são mais longas.

Chuva de meteoros Ursídeos

Essa chuva chega junto com o solstício astronômico de inverno de cada ano, atinge seu pico a partir do dia 16 de dezembro até a madrugada do dia 23, estima-se que a chuva permanecerá ativa até a madrugada do dia 26.

Eles vêm do asterismo Beta Ursae Minoris, entre a Ursa Maior e a Ursa Menor. Por hora, essa chuva gera entre cinco e 10 meteoros.

O Solstício de Inverno

O dia 21 de dezembro marca o início oficial do inverno astronômico no Hemisfério Norte, trazendo consigo a noite mais longa do ano e o dia mais curto. Ao mesmo tempo, o hemisfério sul começa o verão. Durante o solstício, o Sol está no ponto mais baixo do céu, criando condições ideais para observação noturna.