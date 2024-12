Você tem? Os 5 tipos de bolsas mais elegantes que uma mulher pode carregar, segundo Carolina Herrera

Carolina Herrera é reconhecida no mundo da moda pela sua elegância, sofisticação e estilo atemporal, características que também se refletem nos designs de suas bolsas. Suas criações conquistaram mulheres do mundo todo, tornando-a referência para falar sobre o assunto e fazer recomendações.

Algumas delas representam a essência do requinte que tanto caracteriza a mulher elegante, dando às mulheres a oportunidade de usar um acessório icônico que realça seu estilo e personalidade em qualquer ocasião, destaca Vanidades.

Os tipos de bolsas mais elegantes segundo Carolina Herrera

Matryoshka

Este modelo clássico da Carolina Herrera distingue-se pelo seu design estruturado e minimalista. Disponível numa vasta gama de cores, desde tons neutros a tons vibrantes, combina a funcionalidade de uma bolsa com o luxo de um acessório marcante.

Crossbody

A marca criou a sua Insignia Bag, mas podemos imitá-la com qualquer crossbody que desejarmos. Com opções de alça curta e alça ajustável, esta bolsa versátil se adapta a qualquer ocasião. Ideal para um look executivo durante o dia ou para complementar um elegante vestido de noite, cruzando o corpo e proporcionando muito conforto.

Bolsa Sacola

Se você procura estilo e praticidade, a bolsa sacola é a escolha perfeita. Seu tamanho espaçoso permite transportar tudo, desde documentos até itens pessoais, mantendo a elegância. Ideal para situações de trabalho ou dias agitados que exigem um acessório confiável e chique.

Bolsa de mão ou minibolsa

Esta bolsa única é ideal para mulheres que querem realçar a sua personalidade através de um acessório com marcante, mas não muito grande. Perfeito para looks casuais que buscam um toque de classe.

Clutch

Por fim, clutches ou bolsas envelope são sinônimo de glamour e elegância. Seja com acabamentos metálicos, bordados ou aplicações, é o companheiro ideal para eventos formais. O seu design compacto e requintado faz dele o acessório estrela para complementar um espetacular vestido de gala, acrescentando um toque de sofisticação a qualquer look.