Tendências de unhas 2025: cores, formatos e designs que darão o tom para mulheres sofisticadas

O mundo da manicure continua a evoluir e no horizonte de 2025 surgem tendências de unhas que prometem marcar um novo rumo estilístico em termos de cores, formas e designs de unhas para mulheres sofisticadas.

Como explica a Vogue, embora no passado tenha havido experimentação com designs arriscados e desafiadores, as novas tendências apontam para acabamentos mais simples, limpos e minimalistas, que enfatizam o cuidado e a aparência das unhas em detrimento de cores chamativas.

Quais serão as tendências das unhas em 2025?

Uma das propostas em destaque é o estilo clean nail, caracterizado por tons suaves que imitam a cor natural das unhas, realçando seu formato e textura, embora sua versão baby boomer também seja aceita. Este look oferece um resultado brilhante e uniforme que transmite sofisticação e delicadeza, convidando a cuidar e mimar as unhas como parte essencial da sua imagem pessoal.

As unhas curtas também se posicionam como tendência relevante para 2025, ideais para projetar uma imagem leve e dinâmica. Estas unhas práticas requerem manutenção para um efeito chique sem esforço e podem ser combinadas com tons naturais ou um acabamento brilhante para um toque de glamour sutil.

Quanto às cores, o rosa se apresenta como uma opção elegante e delicada, perfeita para quem busca adotar novas ideias. As unhas amendoadas também ganham destaque, pois estilizam as mãos e dão um toque de feminilidade e sofisticação. Este formato, que alonga visualmente os dedos, é ideal para mãos pequenas ou para quem deseja um visual polido e refinado.

Por fim, as unhas em tons nude despontam como tendência chave em 2025. Este tom suave e sofisticado permite criar looks interessantes e elegantes, onde a subtileza é a principal protagonista. O nude é versátil e combina perfeitamente com diversos estilos, acrescentando um toque de elegância discreta a qualquer look.

