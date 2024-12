15 nomes inspirados no Natal para meninos e meninas: perfeitos para um bebê nascido em dezembro

Dezembro é sem dúvida o mês mais esperado do ano devido à celebração do Natal, festa anual que comemora o nascimento de Jesus Cristo em todo o mundo no vigésimo quinto dia.

Porém, se você está na doce expectativa e já sabe que seu bebê vai nascer neste mês, a estação ganha um significado mais especial que pode te inspirar na escolha do seu nome.

Nomes inspirados no Natal para dar a um bebê nascido em dezembro

A lista de opções relacionadas ao feriado cristão é muitas, mas se você não consegue pensar em nenhuma, a seguir apresentamos 15 nomes inspirados no Natal para meninos e meninas.

Nomes para meninos inspirados no Natal

1. Noel: Esse nome dado às crianças é de origem francesa e significa literalmente “Natal”.

2. Gaspar: é o nome dado a um dos Três Reis Magos. Sua origem é persa e seu significado é “administrador de tesouros”.

3. Gabriel: é o nome do anjo enviado por Deus a Maria para lhe dizer que ela se tornaria mãe de Jesus Cristo. De origem hebraica, pode ser traduzido como “a força de Deus”.

4. Baltazar: de origem assíria, este é o nome dado a um dos Três Reis Magos. Seu significado é “Deus protege o rei”.

5. Christian: vindo do latim, esse nome masculino significa “cristão” ou “seguidor de Cristo”.

6. Emmanuel: Este nome masculino é de origem hebraica e significa “Deus está conosco”. Este é um dos nomes pelos quais o filho de Deus é conhecido.

7. Garland: Este nome unissex inglês e francês vem da palavra guirlanda, uma das decorações de Natal mais tradicionais.

8. Jesus: este nome masculino tradicional nos países de língua espanhola é de origem hebraica e significa “Javé é nosso salvador”. Jesus é o filho de Deus, cujo nascimento é o significado do Natal.

Nomes para meninas inspirados no Natal

9. Natália: O nome da menina popular vem do latim natale domini que significa “dia do nascimento”, referindo-se ao nascimento de Deus.

10. Emmanuelle: Esta é a versão feminina do nome hebraico Emmanuel que, como mencionado, significa “Deus está conosco”.

11. Natasha: “nascida no Natal” é o significado deste nome feminino de origem russa.

12. Noelle: Este lindo nome é a forma feminina de Noel, que significa precisamente “Natal”.

13. Belém: é o nome do lugar onde Jesus nasceu. Sua origem é hebraica e significa “Casa de pão”.

14. Natividade: Este nome dado principalmente às meninas vem do latim nativitas, que se traduz como “nascimento”. Refere-se à comemoração do nascimento de Jesus Cristo.

15. Stella: de origem latina, este nome significa “estrela”. Pode ser colocado no sentido de se referir à estrela de Belém.