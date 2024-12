“Tire o máximo potencial do seu corpo”: conheça o ‘Biohacking’, a alternativa que une beleza, saúde e bem-estar

“Viva bem e viva melhor”, uma das frases que melhor identifica o biohacking, prática que une saúde, beleza e bem-estar, proporcionando aos seus pacientes melhor desempenho corporal.

São as médicas Esmeralda Bastidas, CEO da NEOCLINIC, e María del Mar “Marimar” Guerra, CEO da MEDAE, que uniram seus talentos para levar à vanguarda da saúde global por meio do biohacking, uma técnica que promete trazer à tona a melhor versão de você mesmo.

“Podemos trazer à tona o seu potencial máximo. Se você quiser correr uma maratona, podemos tirar o máximo proveito dela. Se você quiser ter uma boa aparência, podemos tirar o máximo proveito dela; Se você quer ter uma boa qualidade de sono. Dependerá das necessidades que cada paciente tiver, mas também das necessidades funcionais que nos fazem sentir bem”, explicou a Dra. Esmeralda Bastidas, formada pela Universidade Autônoma de Sinaloa.

“Se eu conheço a sua genética e sei que você corre esse tipo de risco, o que vamos fazer é intervir para evitar que eles se desenvolvam. Você não está condenado a tê-lo definitivamente. Ter essa base genética não o condena a tê-la. O que te condena são os hábitos, é a forma de pensar, é a forma de agir.”

Sobre os estudos que são realizados para iniciar o tratamento adequado às necessidades do paciente, a médica Esmeralda Bastidas explicou:

“Fazemos alguns estudos que são testes genéticos também, que são feitos pela Dra. Marimar e são com os quais podemos saber quais os riscos que o seu corpo corre de sofrer de doenças.”

O que é biohacking?

O biohacking é dividido em uma primeira etapa em que o paciente faz uma primeira consulta na qual apresenta suas necessidades para encontrar o ponto de partida para poder hackear:

“Uma primeira etapa que fazemos com o paciente é uma consulta para saber as necessidades que ele tem, ver o que quer melhorar, o que quer alcançar com isso” e acrescentou: “Finalmente, temos sempre um propósito para isso ser Tudo isso é mensurável e o que não se vê, o que não se mede, não é hackeado e tem que ser medido para poder hackear.”

Para isso, são necessários estudos laboratoriais, inclusive de sangue, nos quais são medidos marcadores tumorais, hormônios, resposta metabólica e outros estudos capilares especializados para determinar deficiências de nutrientes e saber a idade de suas células e DNA.

“Seu DNA não vai mudar. Só não vamos permitir que esse código genético desperte [...] a realidade é que a vitalidade e a resposta que o seu corpo tem. Depois de experimentar essas ferramentas, elas levam você a se sentir em outro nível, a não se sentir praticamente um sobre-humano, a se sentir enérgico, a sentir com clareza mental, a sentir com, com planos, com projetos.”

As médicas Esmeralda Bastidas e Marimar Guerra propõem um tratamento que utiliza cinco pilares, o primeiro é prever o que pode acontecer ao corpo do paciente, posteriormente procuram-se ferramentas para gerir o stress, depois é feito um plano de nutrição ortomolecular; regulação hormonal e, finalmente, regeneração.

“Nosso primeiro pilar é prever o que seu corpo tem ou o que está vivenciando neste momento, mas também prever o que pode acontecer com ele”, disse a Dra. Esmeralda Bastidas.

O fundador da NEOCLINIC começou a explicar os pilares em que se baseia o biohacking junto com a Dra. Marimar Guerra, um deles e o principal é o gerenciamento do estresse: “Nosso pilar número dois é o gerenciamento do estresse. Por que o estresse é tão importante? Porque percebemos que o estresse é o que mais desencadeia ou altera os riscos genéticos.”

Para ter um melhor gerenciamento do estresse, a Dra. Esmeralda Bastidas recomendou: “Uma das ferramentas que o paciente pode realizar no seu dia a dia é meditar, caminhar, conectar consigo mesmo todas as ferramentas cognitivas e comportamentais” e recomendou o uso de dispositivos que ajudam a estimular o nervo vago “Existem aparelhos ou aparelhos que ficam conectados uma vez por mês e que podem fazer algo parecido com esse reset. Essa estimulação neural faz com que seu corpo responda melhor ao estresse.”

A nutrição é fundamental para retardar o envelhecimento, por isso faz parte de um dos cinco pilares em que Bastidas e Guerra se concentram, que é a nutrição ortomolecular e a regulação hormonal.

“Quando os hormônios não são produzidos corretamente, começamos a envelhecer e envelhecer muito mais rápido porque o corpo começa a ficar muito mais inflamado e a inflamação e a oxidação são a base de todas as doenças.”

A parte estética é o último ponto que os médicos mexicanos tratam: “Nosso próximo pilar é a regeneração, e nosso último pilar, mas não menos importante, são todos os procedimentos que são focados na parte de rejuvenescimento, facial, corporal, celulite, tudo que já tem a ver com a parte externa.”