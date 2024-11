Carolina Herrera impõe com suas coleções as 5 cores que serão tendência em 2025

Pensar na estilista venezuelana Carolina Herrera é sinônimo de sofisticação, elegância, sabedoria e brio. Seu conselho é tomado por muitas mulheres como uma “palavra sagrada”, pois ela sabe fazer as roupas brilharem com suas dicas. Este ano ele apresentou sua coleção e já está ditando o padrão nas cores que estarão na moda em 2025.

ANÚNCIO

Branco

Este valor não pode faltar em nenhum desfile da prestigiada fashionista. Faz parte do selo deles. Além disso, o branco é muito versátil porque pode ser combinado com outras tonalidades, e também utilizado em qualquer estação do ano. Esteve presente em todas as suas coleções este ano.

Amarelo

Na passarela primavera-verão 2025 o amarelo foi a estrela na sua criação, um amarelo que não é muito discreto para o que estamos acostumados, mas que vai dar muito chamativo e sofisticação. Tons amarelos e bolinhas, dois elementos característicos da casa desde os anos 80. Este tom é ideal tanto para peças de vestuário como para acessórios.

Verde

Em sua mais recente coleção Resort 2025, que apresentou este mês no México, Carolina fundiu a riqueza cultural e artística do país para criar looks maravilhosos, muitos deles em tons de verde grama, que está intimamente ligado à fertilidade e ao crescimento.

Rosa

Em diversos tons, o rosa esteve presente em todas as suas coleções. Do rosa suave ao fúcsia e ao elegante jacarandá. Sem dúvida, tons que podem ser usados em qualquer época do ano e que realçam a feminilidade e delicadeza da mulher.

Azul

O infalível azul esteve presente na coleção ‘Resort 2025′, mas como complemento de outros tons quentes como o amarelo e o laranja. Ela aposta que pode ser usado para realçar ou contrastar.

Nas diferentes Semanas de Moda que decorreram ao longo do ano, Carolina optou pelas clássicas bolinhas, sobretudo a preto e branco, bem como pelas flores coloridas. A grande estampa floral com fundo escuro será tendência para o próximo ano. Sem esquecer que menos é mais, optando sempre pelo equilíbrio e pelo minimalismo.