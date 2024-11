10 nomes inspirados na noite para meninos e meninas: são lindos, únicos e de origens diferentes

Assim que descobrem que estão esperando um bebê, muitos pais inevitavelmente começam a pensar no possível primeiro nome com o qual poderão batizar seu querido filho.

Aderir aos rituais familiares é uma escolha comum, mas ultimamente também é importante examinar diferentes fontes de inspiração para encontrar opções únicas, como a bela noite.

O período do dia, do pôr do sol ao nascer do sol, inspirou muitos nomes bonitos e originais em diferentes culturas que estão começando a ganhar popularidade.

Nomes inspirados na noite para dar ao seu bebê

Se você gostaria de dar ao seu bebê um nome inspirado na noite, mas não consegue imaginar um, continue navegando para encontrar 10 alternativas exclusivas para meninos e meninas que você vai adorar.

Nomes inspirados na noite para meninas

Ilta: De origem finlandesa, o nome dessa garota significa literalmente “noite”.

Layla: Este nome árabe popular também significa “noite”.

Nyx: vindo do grego, este nome feminino se traduz como “noite”.

Yamini: Este nome sânscrito é para uma menina e seu significado é “noite”.

Nisha: “noite” também é o significado do nome dessa garota hindu.

Nomes inspirados na noite para meninos

Daren: de origem nigeriana, este nome masculino significa “nascido à noite”.

Orfeu: este nome masculino significa “a escuridão da noite” e sua origem é grega.

Nox: de origem latina, este nome masculino significa precisamente “noite”.

Okon: “nascido à noite” é o significado deste nome de origem africana para menino.

Otieno: Este nome para menino também é africano e significa “nascido na noite”.

Se nenhuma dessas opções te convencer, você pode tentar revisar outras opções de nomes, como aqueles inspirados na lua, no sol ou mesmo aqueles que significam luz ou até mesmo vida.