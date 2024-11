O impacto que todos os signos do zodíaco sentirão com a lua nova em 1º de dezembro de 2024

O calendário astrológico de dezembro de 2024 nos surpreende com um início poderoso, marcado pela lua nova no primeiro dia do mês. Esta situação também se replicará no final do ano, um fenómeno raro, uma vez que não se via situação semelhante desde abril de 2022, quando houve lua nova em Áries seguida de eclipse solar em Touro.

Ao entrarmos em dezembro, encontramos um cenário astrológico dinâmico com Mercúrio retrógrado em Sagitário, Plutão firme em Aquário e a Lua cheia em Gêmeos no meio do mês, o último do ano, prometendo agitar todas as energias em seu caminho.

Com duas luas novas no mesmo mês, a energia está aí para nos renovarmos e repensarmos as coisas antes do início de 2025

O efeito que o início de dezembro de 2024 com lua nova terá nos signos do zodíaco

Os elementos predominantes neste mês serão fogo, ar e terra. Isto implica uma abordagem mais prática, ativa e estratégica, deixando de lado a emotividade dos signos de água e abrindo caminho à ação, à análise e à construção com o futuro em mente.

Veremos as necessidades de alimentação e abrigo mais acentuadas, sendo uma janela para o nosso mundo emocional ao longo do seu ciclo mensal. No primeiro dia de dezembro, a Lua está localizada no 9º grau de Sagitário, o signo mais otimista do zodíaco, que o convidará a se aventurar no desconhecido, se abrir para novos aprendizados e repensar objetivos.

Será crucial refletir antes de agir e evitar compromissos impulsivos, especialmente em questões relacionadas com viagens, estudos ou reflexões pessoais profundas (Foto: Freepik)

Na verdade, Clarín destaca que um novo ciclo lunar coincidirá com Mercúrio retrógrado em Sagitário, o que impulsionará uma energia de revisão e ajustes. Será crucial refletir antes de agir e evitar compromissos impulsivos, especialmente em questões relacionadas com viagens, estudos ou reflexões pessoais profundas.

À medida que avançamos no mês, a Lua transitará por Capricórnio nos dias 3 e 4, criando uma atmosfera de disciplina e foco ideal para planejamento de longo prazo e organização precisa. Então, nos dias 5 e 6 de dezembro, a Lua em Aquário trará uma vibração de independência e rebelião.